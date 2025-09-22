ua en ru
РФ вночі запустила по Україні майже півтори сотні дронів: скільки вдалося збити

Понеділок 22 вересня 2025 09:31
РФ вночі запустила по Україні майже півтори сотні дронів: скільки вдалося збити Фото: понад 130 дронів було збито (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни в ніч на 22 вересня запустили на Україну майже півтори сотні дронів та КАБи. Силам оборони вдалося збити 132 ворожих безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Ворог сьогодні вночі атакував Україну 141-м ударним безпілотником типу Shahed, Гербера і дронами інших типів.

Безпілотники запускали із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ Криму. Майже 80 дронів росіян виявились саме типу Shahed.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомили в Повітряних Силах.

Станом на ранок 22 вересня протиповітряна оборона збила/подавила 132 ворожі дрони типу Shahed, Гербера та БпЛА інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Також Повітряні Сили наголошують, що з 4 по 6 ранку РФ завдала авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя.

"Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак - ТОТ Запорізької обл. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення", - заявили в ПС.

РФ вночі запустила по Україні майже півтори сотні дронів: скільки вдалося збитиФото: Повітряним Силам вдалось збити переважну більшість ворожих дронів (t.me/kpszsu)

Атаки України 22 вересня

Нагадаємо, російська армія у ніч на 22 вересня масовано атакувала Київську область ударними дронами, відомо про пожежі в 4 районах.

Також відомо про обстріли Сумської області та Запорізької. Вранці росіяни авіабомбами атакували Запоріжжя, відомо про трьох загиблих.

Стосовно Сумської області, в Сумах дрони ворога влучили в промислові об’єкти та заклад освіти.

В результаті одна людина отримала поранення, їй надається необхідна допомога. Постраждалим виявився охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників.

