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Нічна атака "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про збиті дрони

Субота 10 лютого 2024 07:28
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Нічна атака "Шахедів" по Україні: у Повітряних силах розповіли про збиті дрони Фото: сили ППО знищили 23 безпілотники (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, знову атакували територію України дронами-камікадзе на кшталт "Шахед". Сили ППО знищили 23 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У ніч на 10 лютого 2024 року противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131 з Балаклави та мису Чауда - Крим, а також Курської області РФ", - повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Внаслідок бойової роботи знищено 23 "Шахеди" в межах Одеської та Харківської областей.

Нічна атака &quot;Шахедів&quot; по Україні: у Повітряних силах розповіли про збиті дрони

Атака "Шахедів" 10 лютого

Війська РФ у ніч з 9 на 10 лютого запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Пізніше стало відомо, що у Харкові загинули семеро людей, серед них кілька дітей. Внаслідок сильної пожежі знищено понад 14 будинків.

Крім того, російські війська сьогодні вночі атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак. Під ударом у регіоні була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про чотирьох постраждалих.

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