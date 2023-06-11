Нічна атака "Шахедів": сили ППО в небі Дніпропетровської області збили три дрони

"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" влучно поцілили по ворожих безпілотниках. Знищили одразу три "Шахеди", спрямовані окупантами на Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, також окупанти били по області та з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Інші наслідки атаки уточнюються.

Війська РФ завдають ударів по Україні за допомогою "Шахедів"

Раніше ми писали, що цієї ночі в Дніпрі було чути не менше трьох гучних вибухів.

Також окупанти в ніч проти 10 червня вкотре атакували Україну. Цього разу армія РФ випустила дрони-камікадзе та ракети.

Над Одеською областю військові збили 8 "шахедів" та дві ракети. Уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту троє людей загинули, ще 26 людей отримали поранення.

Усього ж ЗСУ ліквідували минулої ночі понад 20 дронів-камікадзе, які ворог випустив по різних регіонах України.

Детальніше про наслідки нічних обстрілів можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.