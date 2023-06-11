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Нічна атака "Шахедів": сили ППО в небі Дніпропетровської області збили три дрони

Фото: сили ППО в небі Дніпропетровської області збили три дрони-камікадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе Дніпропетровську область. Сили ППО знищили три "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" влучно поцілили по ворожих безпілотниках. Знищили одразу три "Шахеди", спрямовані окупантами на Дніпропетровщину", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, також окупанти били по області та з важкої артилерії. Під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Інші наслідки атаки уточнюються.

Війська РФ завдають ударів по Україні за допомогою "Шахедів"

Раніше ми писали, що цієї ночі в Дніпрі було чути не менше трьох гучних вибухів.

Також окупанти в ніч проти 10 червня вкотре атакували Україну. Цього разу армія РФ випустила дрони-камікадзе та ракети.

Над Одеською областю військові збили 8 "шахедів" та дві ракети. Уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту троє людей загинули, ще 26 людей отримали поранення.

Усього ж ЗСУ ліквідували минулої ночі понад 20 дронів-камікадзе, які ворог випустив по різних регіонах України.

Детальніше про наслідки нічних обстрілів можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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