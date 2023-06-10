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Нічна атака на Одесу. Українські військові з катера знищили три "шахеди"

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Одеса, Субота 10 червня 2023 16:04
Нічна атака на Одесу. Українські військові з катера знищили три "шахеди" Фото: українські військові з катера знищили три "шахеди" (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Під час нічної атаки в Одеській області українські військові з катера знищили три "шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських мил Збройних мил України.

"В Одеській області під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито 3 дрони-камікадзе "шахед", - повідомили в ВМС.

Нічна атака на Одесу. Українські військові з катера знищили три &quot;шахеди&quot;

Так, сьогодні вночі, під час ворожої атаки окупантів, рішучими діями особового складу одного з катерів Військово-Морських Сил було знищено три безпілотники.

"Військово-Морські Сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога", - додали в службі.

Нічна атака

Російські окупанти в ніч на 10 червня в черговий раз атакували Україну. Цього разу армія РФ випустила дрони-камікадзе та ракети.

Над Одеською областю військові збили 8 "шахедів" та дві ракети. Уламки збитого безпілотника впали на багатоповерхівку в Одесі. Внаслідок інциденту три людини загинули, ще 26 осіб отримали поранення.

Детальніше про наслідки нічних обстрілів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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