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Нічна атака "Шахедів": ППО знищила всі ворожі безпілотники

Фото: ППО знищила всі ворожі безпілотники (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі намагалися атакувати територію України за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Повідомляється, що всі ворожі цілі знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни застосували 5 дронів-камікадзе, і всі вони були збиті.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони були знищені", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу ударів дронами-камікадзе у регіоні. Також повітряна тривога поширилась на центральні регіони.

Нічна атака 29 жовтня

Пізно ввечері 28 жовтня росіяни запустили територією України групу ударних безпілотників. Спочатку про загрозу застосування дронів-камікадзе у Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців південних та центральних регіонів, незабаром загроза змістилася у західні області.

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, повідомлялося про роботу ППО. За даними ОВА, на щастя, обійшлося без потерпілих.

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