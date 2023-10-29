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Ночная атака "Шахедов": ПВО уничтожила все вражеские беспилотники

Фото: ПВО уничтожила все вражеские беспилотники (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью пытались атаковать территорию Украины с помощью ударных беспилотников типа "Шахед". Сообщается, что все вражеские цели уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, россияне применили 5 дронов-камикадзе, и все они были сбиты.

"Сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Нашей противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе ударов дронами-камикадзе в регионе. Также воздушная тревога распространилась на центральные регионы.

Ночная атака 29 октября

Поздно вечером 28 октября россияне запустили по территории Украине группу ударных беспилотников. Изначально об угрозе применения дронов-камикадзе в Воздушных силах ВСУ предупреждали жителей южных и центральных регионов, вскоре угроза сместилась в западные области.

В Хмельницкой области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги, сообщалось о работе ПВО. По данным ОВА, к счастью, обошлось без пострадавших.

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