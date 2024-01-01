Нічна атака "Шахедів": у Миколаївській області повідомляють про "прильоти"

Російські війська атакували територію України дронами-камікадзе. У Миколаївській області після атаки повідомляють про "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма.

"У нас є прильоти... працюємо", - заявив керівник Миколаївської ОВВ.

Наразі іншої офіційної інформації про наслідки нічної атаки в області не повідомлялося.

Атака по Україні у новорічну ніч

Російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи було чути у Миколаєві, Одесі, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.

Минулої ночі російські війська також запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи були чутні у низці східних, північних та центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.