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Ночная атака "Шахедов": в Николаевской области сообщают о "прилетах"

Понедельник 01 января 2024 00:33
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Ночная атака "Шахедов": в Николаевской области сообщают о "прилетах" Фото: в Николаевской области сообщают о "прилетах" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. В Николаевской области после атаки сообщают о "прилетах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"У нас есть прилеты… работаем", - заявил руководитель Николаевской ОВА.

На данный момент другой официальной информации о последствиях ночной атаки в области не сообщалось.

Атака по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве, Одессе, а также в Херсонской области и в районе Днепра.

Прошлой ночью российские войска также запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова . Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.

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Николаевская область дрони Вторжение России в Украину
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