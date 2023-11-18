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Нічна атака "Шахедів" на Київ: сили ППО знищили всі ворожі цілі

Фото: сили ППО знищили усі ворожі цілі над Києвом (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вночі намагалися атакували Київ за допомогою ударних дронів типу "Шахед". Силами ППО знищено всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Друга атака ворожих безпілотників по Києву за місяць. Дрони противника, за попередніми даними, боєприпаси типу Shahed, що баражирують, були запущені з південного напрямку. Щоб дістатися до столиці, БПЛА подолали складний маршрут довжиною чи не 1000 км", - йдеться в повідомленні глави КМВА Сергія Попка.

Він також зазначив, що складні маневри дронів не завадили силам ППО, які знищили всі повітряні цілі ворога. За попередніми даними, збито майже десяток безпілотників біля Києва.

За попередніми даними, у столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Нічна атака росіян на Україну 18 листопада

Російські війська масово атакують територію України за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед" сьогодні вночі, 18 листопада. Повітряні сили ЗСУ та моніторингові паблики повідомляють про запуск кількох груп дронів-камікадзе з півночі та півдня у напрямку південних, західних та північних регіонів країни.

Пізніше стало відомо, що сили ППО також працювали на Хмельниччині. Моніторингові паблики повідомляли, що ворожі дрони летіли курсом на Старокостянтинів.

Під ранок у Києві та низці північних областей вдруге за ніч було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.

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