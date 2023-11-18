Ночная атака "Шахедов" на Киев: силы ПВО уничтожили все вражеские цели

"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за месяц. Дроны противника, по предварительным данным, баражирующие боеприпасы типа Shahed, были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БПЛА преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км", - говорится в сообщении главы КГВА Сергея Попко.

Он также отметил, что сложные маневры дронов не помешали силам ПВО, которые уничтожили все воздушные цели врага. По предварительным данным, сбит почти десяток беспилотников возле Киева.

По предварительным данным, в столице обошлось без жертв и разрушений.

Ночная атака россиян на Украину 18 ноября

Российские войска массово атакуют территорию Украины с помощью ударных беспилотников типа "Шахед" сегодня ночью, 18 ноября. Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики сообщают о запуске нескольких групп дронов-камикадзе с севера и юга в направлении южных, западных и северных регионов страны.

Позже стало известно, что силы ПВО также работали в Хмельницкой области. Мониторинговые паблики сообщали о том, что вражеские дроны летели курсом на Староконстантинов.

Под утро в Киеве и ряде северных областей второй раз за ночь была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.