Нічна атака "Шахедів": в Хмельницькій області виникла пожежа, пошкоджено домогосподарство
Вночі 22 листопада в Хмельницькій області сили ППО збивали "Шахеди". Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у соціальній мережі Facebook.
На Хмельниччині під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Один із збитих "Шахедів" впав у двір приватного домогосподарства.
"Уламки одного із збитих "шахедів" впали у двір приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Виникла пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби", - заявив на своїй сторінці Сергій Тюрін.
За словами заступника, постраждалих та загиблих внаслідок падіння немає.
"Головне, що немає травмованих та загиблих. Дякую ЗСУ за оборону неба над Хмельницькою областю", - написав Тюрін.
Атака "Шахедів" над Хмельницькою областю
Російські війська останніми днями запускають "Шахеди" на територію Хмельницької області. Так, 21 листопада місцеві жителі Хмельницького району чули вибухи . Пізніше Тюрін сказав, що це була робота українських сил ППО.
Також 18 листопада вибухи чули мешканці Хмельницької області . За словами Тюріна, зафіксовано роботу сил ППО. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
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