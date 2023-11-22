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Нічна атака "Шахедів": в Хмельницькій області виникла пожежа, пошкоджено домогосподарство

Хмельницький, Середа 22 листопада 2023 04:30
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Нічна атака "Шахедів": в Хмельницькій області виникла пожежа, пошкоджено домогосподарство Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Вночі 22 листопада в Хмельницькій області сили ППО збивали "Шахеди". Уламок одного з них упав на домогосподарство і спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у соціальній мережі Facebook.

На Хмельниччині під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Один із збитих "Шахедів" впав у двір приватного домогосподарства.

"Уламки одного із збитих "шахедів" впали у двір приватного домогосподарства у Хмельницькому районі, де постраждала господарська нежитлова споруда. Виникла пожежа. На місці працює ДСНС та інші відповідні служби", - заявив на своїй сторінці Сергій Тюрін.

За словами заступника, постраждалих та загиблих внаслідок падіння немає.

"Головне, що немає травмованих та загиблих. Дякую ЗСУ за оборону неба над Хмельницькою областю", - написав Тюрін.

Атака "Шахедів" над Хмельницькою областю

Російські війська останніми днями запускають "Шахеди" на територію Хмельницької області. Так, 21 листопада місцеві жителі Хмельницького району чули вибухи . Пізніше Тюрін сказав, що це була робота українських сил ППО.

Також 18 листопада вибухи чули мешканці Хмельницької області . За словами Тюріна, зафіксовано роботу сил ППО. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

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