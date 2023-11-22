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Ночная атака "Шахедов": в Хмельницкой области возник пожар, повреждено домохозяйство

Хмельницкий, Среда 22 ноября 2023 04:30
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Ночная атака "Шахедов": в Хмельницкой области возник пожар, повреждено домохозяйство Фото: иллюстративная фотография (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 22 ноября в Хмельницкой области силы ПВО сбивали "Шахеды". Обломок одного из них упал на домохозяйство и загорелся пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в социальной сети Facebook.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Один из сбитых "Шахедов" упал во двор частного домохозяйства.

"Обломки одного из сбитых "шахедов" упали во двор частного домохозяйства в Хмельницком районе, где пострадало хозяйственное нежилое сооружение. Возник пожар. На месте работает ГСЧС и другие соответствующие службы", - заявил на своей странице Сергей Тюрин.

По словам заместителя, пострадавших и погибших в результате падения нет.

"Главное, что нет травмированных и погибших. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельницкой областью", - написал Тюрин.

Атака "Шахедов" над Хмельницкой областью

Российские войска в последние дни запускают "Шахеды" на территорию Хмельницкой области. Так, 21 ноября, местные жители Хмельницкого района слышали взрывы. Позже Тюрин сказал, что это была работа украинских сил ПВО.

Также 18 ноября взрывы слышали жители Хмельницкой области. По словам Тюрина, зафиксирована работа сил ПВО. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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