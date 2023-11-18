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У Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювала ППО

Хмельницький, Субота 18 листопада 2023 03:58
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У Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювала ППО Фото: у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювала ППО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

На Хмельниччині під час повітряної тривоги сьогодні вночі 18 листопада працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За словами заступника голови, в області працювали сили ППО. Постраждалих та руйнувань немає.

"Під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень у відповідні служби про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякую ВСУ за оборону неба над Хмельницькою областю", - написав Тюрін на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Обстріли Хмельницької області

У ніч проти 17 листопада мешканці Хмельницької області під час повітряної тривоги чули вибухи. Пізніше Тюрін повідомив про роботу сил ППО проти російських "Шахедів"

За день вранці 16 листопада в області прогриміли вибухи - росіяни атакували регіон дронами. Сили ППО збили "Шахеди", але уламки пошкодили вантажний автомобіль, постраждав водій. Також пошкоджено будівлю на території продовольчих складів.

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