Нічна атака "Шахедів": у Генштабі назвали кількість дронів, запущених по Україні

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Наслідки атаки дронів на Київ 10 вересня

Російські війська сьогодні вночі завдали масованого удару дронами-камікадзе по Україні. Більшість повітряних цілей летіло у бік столиці. Внаслідок російської атаки у кількох районах Києва зафіксували падіння уламків. У Святошинському та Солом'янському районах виникли пожежі.

У Києві та області працювали українські сили ППО. За повідомленням КГВА, у небі міста було знищено понад 20 повітряних цілей.

У Подільському районі уламки впали на відкриту територію. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий через "гостру реакцію на стрес".