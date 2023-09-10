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Нічна атака "Шахедів": у Генштабі назвали кількість дронів, запущених по Україні

Фото: у Генштабі назвали кількість дронів, запущених Україною (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російські війська випустили по території України 32 дрона-камікадзе під час нічної атаки сьогодні, 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БПЛА російські окупанти направили до Київської області", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Наслідки атаки дронів на Київ 10 вересня

Російські війська сьогодні вночі завдали масованого удару дронами-камікадзе по Україні. Більшість повітряних цілей летіло у бік столиці. Внаслідок російської атаки у кількох районах Києва зафіксували падіння уламків. У Святошинському та Солом'янському районах виникли пожежі.

У Києві та області працювали українські сили ППО. За повідомленням КГВА, у небі міста було знищено понад 20 повітряних цілей.

У Подільському районі уламки впали на відкриту територію. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є один постраждалий через "гостру реакцію на стрес".

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