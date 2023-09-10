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Ночная атака "Шахедов": в Генштабе назвали количество дронов, запущенных по Украине

Фото: в Генштабе назвали количество дронов, запущенных по Украине (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Российские войска выпустили по территории Украины 32 дрона-камикадзе в ходе ночной атаки сегодня, 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину 32 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 25 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили в Киевскую область", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Последствия атаки дронов на Киев 10 сентября

Российские войска сегодня ночью нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Украине. Большинство воздушных целей летело в сторону столицы. В результате российской атаки в нескольких районах Киева зафиксировали падение обломков. В Святошинском и Соломенском районах возникли пожары.

В Киеве и области работали украинские силы ПВО. По сообщению КГВА, в небе города было уничтожено более 20 воздушных целей.

В Подольском районе обломки упали на открытую местность. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что есть один пострадавший в связи с "острой реакцией на стресс".

 

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