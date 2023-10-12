Пожежі в трьох областях і поранена: які наслідки нічної атаки "Шахедів"

У матеріалі використовувалися публікації Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма, Telegram голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера, прес-служби Сил оборони півдня України та командування Повітряних сил ЗСУ, Facebook Головного управління ДСНС України в Одеській області, Telegram Офісу генерального прокурора.

Чим атакували Україну та скільки цілей вдалося збити

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські сили ППО в хоті відбиття нічної повітряної атаки 12 жовтня знищили 28 дронів-камікадзе.

Всього ж було запущено територією України 33 повітряні цілі.

Де збивали дрони-камікадзе

Як поінформували в Силах оборони півдня України, у їхній зоні відповідальності всього було знищено силами та засобами ППО 14 БпЛА "Shahed-131/136".

А саме: 4 - у Миколаївській області та 10 - в Одеській області.

Як поінформував керівник Черкаської ОВА, також було зафіксовано знищення повітряної цілі і в цьому регіоні.

Які наслідки в Одеській області

На півдні Одеської області внаслідок влучення були пошкоджені складські будівлі у припортовій зоні. Крім того, постраждали приватні будинки мирних мешканців.

"Виниклі пожежі оперативно ліквідовано вогнеборцями", - розповіли військові.

За попередніми даними, один цивільний дістав поранення - це жінка 1935 року народження, яка отримала термічні опіки

Як уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у регіоні було зафіксовано попадання дронів-камікадзе типу "Шахед" в Ізмаїльському районі.

Були пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, і вони вже ліквідовані.

Фото з місць влучань в Одеській області

Рятувальники вранці опублікували кадри наслідків ворожої атаки по півдню області.

"Рятувальники оперативно ліквідували наслідки ворожої атаки, загасивши пожежу будинку в Ізмаїльському районі", - передали в ДСНС в Одеській області.

Як передали в Офісі генпрокурора, за процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Миколаївська область

Глава Миколаївської ОВА розповів, що над областю збили 4 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".

"О 01:40 у Шевченківській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА, збитого силами ППО, сталася пожежа сухої трави. Загоряння оперативно ліквідовано", - розповів керівник регіону.

Кім додав, що внаслідок пригоди постраждалих немає.

Також минулої доби, 11 жовтня, в Миколаївській області було знищено розвідувальний БПЛА "Supercam" російських окупантів.

Черкаська область

"Минулої ночі Черкаська знову була під ворожим прицілом. Наші оборонці успішно мінуснули ударний дрон противника в небі над областю. Інший "шахед" поцілив у відкриту місцевість. Пожежу через загорання сухої рослинності ліквідовано", - розповів Табурець.

Також чиновник уточнив, що другий ворожий "Шахед" поцілив у відкриту територію.

Пожежу через загоряння сухої рослинності ліквідовано, додав він.

Особливості цієї нічної атаки

Ця нічна атака російських окупантів з використанням чергової партії ударних безпілотників на півдні України знову була спрямована на припортову інфраструктуру Подунав'я, розповіли військові.

"Намагаючись обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували з різних напрямків, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.