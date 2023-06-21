UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака "шахедами": ППО знищила усі шість дронів

Фото: ППО знищила всі шість ворожих "шахедів" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 21 червня росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Усі шість повітряних цілей було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що по ворожим дронам "відпрацювали" Повітряні сили Хмельницької області.

Крім цього, за 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.

"Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами", - зазначили в ПС.

Повітряна атака 21 червня

Вночі РФ знову обстріляла Україну "шахедами". Через атаку в низці регіонів оголошували повітряну тривогу.

Повідомлялось також про вибухи в Хмельницькій області, де через падіння уламків горіла будівля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОдронивибухи