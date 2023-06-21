Нічна атака "шахедами": ППО знищила усі шість дронів

В ніч на 21 червня росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Усі шість повітряних цілей було знищено силами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що по ворожим дронам "відпрацювали" Повітряні сили Хмельницької області.
Крім цього, за 20 червня Сили оборони України збили 4 розвідувальних БПЛА різних типів.
"Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами", - зазначили в ПС.
Вночі РФ знову обстріляла Україну "шахедами". Через атаку в низці регіонів оголошували повітряну тривогу.
Повідомлялось також про вибухи в Хмельницькій області, де через падіння уламків горіла будівля.
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