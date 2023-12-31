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Нічна атака росіян у Харкові: з'явилися фото наслідків

Харків, Неділя 31 грудня 2023 04:51
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Нічна атака росіян у Харкові: з'явилися фото наслідків Фото: наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Владислав Прийменко

Мер Харкова Ігор Терехов показав фото наслідків нічного удару російських військ по Харкову 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харків, пошкодження зазнали будівлі у центрі міста. Це не військові об'єкти, а кафе, житлові будинки та офіси", - повідомив мер.

На фотографіях видно пожежі та руйнування, що виникли після ударів безпілотників по місту.

Фото: наслідки нічної атаки росіян по Харкову (t.me/ihor_terekhov)

Також мер додав, що росіяни хочуть залякати харків'ян напередодні Нового року та подякував рятувальникам.

Напередодні Нового року росіяни хочуть залякати наше місто, але ми не злякаємося - ми непереможні і незламні! Дякую всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів", - сказав мер.

Атака росіян по Харкову

Вночі 31 грудня росіяни атакували Харків безпілотниками. Жителі міста почули щонайменше п'ять вибухів. Мер міста Терехов повідомляв про зруйновані будівлі в центрі міста та пошкоджені комунікації.

Днем раніше, 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель та житловий будинок. Серед постраждалих іноземний журналіст та дві дитини.

Пізніше стало відомо про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Слідчі встановили, що по Харкову російські війська вдарили ракетами "Іскандер-М".

До речі, з'явилися фотографії готелю "Kharkiv Palace", в який влучили ракетою російські війська.

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