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Нічна атака. Росія випустила 8 ракет та 35 дронів: скільки збили

Фото: сили ППО збили за ніч 20 дронів та дві ракети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 10 червня випустила по Україні 8 ракет різного типу, а також 35 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 23:00 год 9 червня до 5:00 год 10 червня. Окупанти атакували Одеську, Харківську та Полтавську області.

За даними військових, 8 ракет наземного базування різних типів Росія випустила з північного та південного напрямків. Дрони випускали з району східного узбережжя Азовського моря.

Сили протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Також за минулу добу, 9 червня, ЗСУ збили 12 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", Zala, Supercam).

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну. Жителі декількох областей чули вибухи через роботу ППО.

Так, в Одесі уламки дрона впали на багатоповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа. За попередніми даними, троє осіб загинули, ще 26 людей отримали поранення.

Крім того, окупанти атакували Харківську область та аеродром "Миргород" у Полтавській області. Місцева влада повідомила, що пошкоджена інфраструктура аеродрому й техніка, але жертв немає.

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