Нічна атака РФ по Україні дронами і ракетами: ППО знищила 35 "Шахедів"

"У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Було застосовано 35 ударних БпЛА, які атакували з північного напрямку - аеродром Сеща (Брянська область РФ)", - розповіли військові.

Силами та засобами ППО Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії зі складовими Сил оборони України були знищені усі 35 "Шахедів".

"Разом з тим, нагадуємо, що навіть 100-відсотковий результат уражень повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО" - зазначається у публікації.

Так, уламки зенітних ракет та уражених БПЛА обов'язково повертаються на землю, нагадали у Командуванні ПС.

Крім того, близько опівночі війська РФ атакували Одеську область з бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Загалом окупанти провели 8 пусків із району мису Тарханкут (окупований Крим).

"Частина ракет не досягла своїх цілей. Про наслідки влучань, повідомить місцева військова адміністрація", - йдеться у повідомленні.