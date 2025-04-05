Нічна атака РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу

Нагадаємо, що вчора ввечері (перед атакою дронів), росіяни вдарили по одній з вулиць міста балістичною ракетою "Іскандер-М". Інформацію про тип ракети підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Ворожий удар було завдано неподалеку дитячого майданчику, внаслідок чого було пошкоджено ресторан, майже три десятки будівель, гаражів, а також знищено декілька автомобілів.

Однак найголовніше - це люди. Через ворожий удар окупанти загинули 18 людей (з них 9 дітей", і ще 61 особа постраждали (з них 12 дітей).

Детальніше про те, що сталося у Кривому Розі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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