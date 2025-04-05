Ночная атака РФ по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу

Напомним, что вчера вечером (перед атакой дронов), россияне ударили по одной из улиц города баллистической ракетой "Искандер-М". Информацию о типе ракеты подтвердили в Генштабе ВСУ.

Вражеский удар был нанесен неподалеку детской площадки, в результате чего был поврежден ресторан, почти три десятка зданий, гаражей, а также уничтожено несколько автомобилей.

Однако самое главное - это люди. Из-за вражеского удара оккупанты погибли 18 человек (из них 9 детей", и еще 61 человек пострадали (из них 12 детей).

Подробнее о том, что произошло в Кривом Роге - читайте в материале РБК-Украина.

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