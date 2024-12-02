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Нічна атака РФ на Київ: Сили оборони знешкодили біля двох десятків БпЛА

Фото: сили ППО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Російські війська в ніч з 1 на 2 грудня знову запустили дрони по Києву. Нічна тривога в столиці тривала 4,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що ворожі дрони заходили до Києва як і раніше - хвилями і з різних напрямків. Силами оборони було виявлено і знешкоджено біля двох десятків БпЛА противника, які потенційно загрожували столиці. Внаслідок атаки руйнувань чи постраждалих у місті немає.

"Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Дякуємо оборонцям за захист", - резюмував він.

Зазначимо, що близько години тому в Києві знову оголосили тривогу. Сигнал був пов'язаний із черговою загрозою застосування ворожих дронів. Однак ближче до 7 ранку вже був відбій.

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