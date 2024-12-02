Нічна атака РФ на Київ: Сили оборони знешкодили біля двох десятків БпЛА

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що ворожі дрони заходили до Києва як і раніше - хвилями і з різних напрямків. Силами оборони було виявлено і знешкоджено біля двох десятків БпЛА противника, які потенційно загрожували столиці. Внаслідок атаки руйнувань чи постраждалих у місті немає.

"Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Дякуємо оборонцям за захист", - резюмував він.