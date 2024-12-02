Ночная атака РФ на Киев: Силы обороны обезвредили около двух десятков БпЛА

Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что вражеские дроны заходили в Киев как и раньше - волнами и с разных направлений. Силами обороны были обнаружены и обезврежены около двух десятков БпЛА противника, которые потенциально угрожали столице. В результате атаки разрушений или пострадавших в городе нет.

"Данные оперативного сведения обновляются и уточняются. Спасибо защитникам за защиту", - резюмировал он.