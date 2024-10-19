UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Нічна атака РФ на Київ: у КМВА розповіли про наслідки

Фото: іранський дрон "Шахед" у небі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 жовтня російські загарбники знову намагалися вразити Київ дронами. Сили ППО збили усі БпЛА, однак уламки безпілотників пошкодили авто, фасад будинку, також є постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації (КМВА).

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що сьогодні вночі повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі дрони росіян, які загрожували столиці. Однак на цей раз не обійшлося без потерпілих.

Зокрема, внаслідок нічної атаки РФ на Київ у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку. Молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

Крім того, у Дарницькому районі уламками було пошкоджено припарковані авто. Проте на щастя без потерпілих.

"Наполегливо прошу всіх киян дослухатися до сигналів оповіщення повітряної тривоги і у разі небезпеки завжди користуватися укриттями. Бережіть себе", - наголосив Попко в кінці допису.

Зазначимо, що на момент публікації новини зранку у Києві знову оголосили тривогу і вона досі триває. У КМВА повідомили, що вона пов'язана із ракетною небезпекою. Однак за неофіційними даними (місцевих Telegram-каналів), в межах столиці продовжують літати дрони росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївРосійська ФедераціяВійна в Україні