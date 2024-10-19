Ночная атака РФ на Киев: в КГВА рассказали о последствиях

Начальник КГВА Сергей Попко уточнил, что сегодня ночью воздушная тревога в столице продолжалась более трех с половиной часов. Силы обороны обезвредили все дроны россиян, которые угрожали столице. Однако на этот раз не обошлось без пострадавших.

В частности, в результате ночной атаки РФ на Киев в Днепровском районе поврежден фасад дома. Молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

Кроме того, в Дарницком районе обломками были повреждены припаркованные автомобили. Но к счастью без пострадавших.

"Упорно прошу всех киевлян прислушаться к сигналам оповещения воздушной тревоги и в случае опасности всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя", - подчеркнул Попко в конце сообщения.