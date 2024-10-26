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Нічна атака РФ на Дніпро: ДСНС підбила підсумки

Фото: рятувальники ДСНС на місці подій (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Вчора ввечері, 25 жовтня, Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Наразі на місці зруйнованого будинку аварійно-рятувальні роботи вже завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Рятівники уточнили, що внаслідок ракетного удару по місту загинуло 5 людей. Ще 21, з яких 4 дитини - отримали поранення.

"Двох людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованого будинку", - йдеться у повідомленні.

Загалом, психологами ДСНС надано психологічну допомогу 32 особам, з яких 2 дитини.

"Від ДСНС на місці ліквідації наслідків ракетного удару задіяно понад 60 рятувальників та 15 одиниць техніки", - уточнили рятівники.

 

 

Обстріл міста Дніпро

Нагадаємо, учора пізно ввечері, 25 жовтня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Далі військові додали, у напрямку Дніпра летить ракета. Після цього повідомлення в місті пролунав вибух.

Зранку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ракета, яку запустили росіяни, влучила у житловий будинок. Крім цього, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки та один із медзакладів. Також постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

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