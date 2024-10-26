Нічна атака РФ на Дніпро: ДСНС підбила підсумки

Обстріл міста Дніпро

Нагадаємо, учора пізно ввечері, 25 жовтня, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Далі військові додали, у напрямку Дніпра летить ракета. Після цього повідомлення в місті пролунав вибух.

Зранку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ракета, яку запустили росіяни, влучила у житловий будинок. Крім цього, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки та один із медзакладів. Також постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

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