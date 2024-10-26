Ночная атака РФ на Днепр: ГСЧС подвела итоги

Вчера вечером, 25 октября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте разрушенного дома аварийно-спасательные работы уже завершены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Спасатели уточнили, что в результате ракетного удара по городу погибли 5 человек. Еще 21, из которых 4 ребенка - получили ранения.
"Двух человек удалось спасти из-под завалов разрушенного дома", - говорится в сообщении.
В целом психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 32 лицам, из которых 2 ребенка.
"От ГСЧС на месте ликвидации последствий ракетного удара задействовано более 60 спасателей и 15 единиц техники", - уточнили спасатели.
Напомним, вчера поздно вечером, 25 октября, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Далее военные добавили, в направлении Днепра летит ракета. После этого сообщения в городе прозвучал взрыв.
Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ракета, которую запустили россияне, попала в жилой дом. Кроме этого, повреждения получили и другие многоквартирные дома и одно из медучреждений. Также пострадали объекты критической инфраструктуры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.