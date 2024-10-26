RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Ночная атака РФ на Днепр: ГСЧС подвела итоги

Фото: спасатели ГСЧС на месте событий (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера вечером, 25 октября, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. На месте разрушенного дома аварийно-спасательные работы уже завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Спасатели уточнили, что в результате ракетного удара по городу погибли 5 человек. Еще 21, из которых 4 ребенка - получили ранения.

"Двух человек удалось спасти из-под завалов разрушенного дома", - говорится в сообщении.

В целом психологами ГСЧС оказана психологическая помощь 32 лицам, из которых 2 ребенка.

"От ГСЧС на месте ликвидации последствий ракетного удара задействовано более 60 спасателей и 15 единиц техники", - уточнили спасатели.

 

 

Обстрел города Днепр

Напомним, вчера поздно вечером, 25 октября, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Далее военные добавили, в направлении Днепра летит ракета. После этого сообщения в городе прозвучал взрыв.

Утром глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ракета, которую запустили россияне, попала в жилой дом. Кроме этого, повреждения получили и другие многоквартирные дома и одно из медучреждений. Также пострадали объекты критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине