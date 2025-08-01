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Нічна атака РФ по Білій Церкві: сильні пожежі, працює понад 100 рятувальників

Ілюстративне фото: робота ДСНС (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Білій Церкві Київської області в ніч на 1 серпня внаслідок російської атаки спалахнули масштабні пожежі на підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Як передають надзвичайники, в ніч на 1 серпня під вогнем опинився Білоцерківський район Київської області.

Основний удар припав на місто Біла Церква, де внаслідок ворожої атаки спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств. Росіяни знову вдарили по цивільній інфраструктурі, демонструючи свою тактику терору мирного населення.

Попри масштаби пожежі, обійшлося без жертв - постраждалих на Київщині немає. Надзвичайники оперативно локалізували загоряння та продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

До ліквідації пожеж було залучено понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки, включаючи спеціальну робототехніку, яка допомагала у важкодоступних та небезпечних ділянках.

 

Як зазначив голови Київської ОВА Микола Калашник, крім загоряння, також сталося часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.

Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва.

 

Фото: РФ вдарила по Білій Церкві (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Атака на Київ в ніч на 31 липня

Російські окупанти в ніч на 31 липня завдали по Україні масованого удару. Росіяни використали 309 ударних дронів і вісім крилатих ракет "Іскандер-К". При цьому головною ціллю ворога був Київ.

Вранці 1 серпня стало відомо, що кількість жертв російського удару по Києву у ніч на 31 липня зросла до 26 осіб. Серед них - троє дітей.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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