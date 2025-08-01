Нічна атака РФ по Білій Церкві: сильні пожежі, працює понад 100 рятувальників

Як передають надзвичайники, в ніч на 1 серпня під вогнем опинився Білоцерківський район Київської області.

Основний удар припав на місто Біла Церква, де внаслідок ворожої атаки спалахнули масштабні пожежі на території цивільних підприємств. Росіяни знову вдарили по цивільній інфраструктурі, демонструючи свою тактику терору мирного населення.

Попри масштаби пожежі, обійшлося без жертв - постраждалих на Київщині немає. Надзвичайники оперативно локалізували загоряння та продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

До ліквідації пожеж було залучено понад 100 рятувальників та 34 одиниці техніки, включаючи спеціальну робототехніку, яка допомагала у важкодоступних та небезпечних ділянках.

Як зазначив голови Київської ОВА Микола Калашник, крім загоряння, також сталося часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств.

Рятувальники продовжують гасіння пожежі на території виробництва.

Фото: РФ вдарила по Білій Церкві (t.me/Mykola_Kalashnyk)