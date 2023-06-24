Нічна атака на Київ: ППО збила понад 20 ракет

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, РФ знову запустила ракети Х-101/555 з Каспію.

"Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет", - повідомив він.

Нічна атака 24 червня

Вночі, 24 червня, через чергову атаку РФ у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет з декількох напрямків.

Вибухи чули в Києві, Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі та Миколаєві.

В Києві уламки ракети влучили в автостоянку та 24-поверхівку, пошкодивши квартири на 16, 17 та 18 поверхах. Наразі відомо про двох поранених, одного з них госпіталізували.

В Харкові ж росіяни поцілили в газову трубу, на місці працюють пожежники, постраждалих немає.

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