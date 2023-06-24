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Нічна атака на Київ: ППО збила понад 20 ракет

Фото: в Києві ППО збила понад 20 ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 24 червня, росіяни восьмий раз з початку місяця атакували Київ. Сили ППО збили понад 20 ворожих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, РФ знову запустила ракети Х-101/555 з Каспію.

"Силами та засобами ППО, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено та знищено понад 20 ракет", - повідомив він.

Нічна атака 24 червня

Вночі, 24 червня, через чергову атаку РФ у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет з декількох напрямків.

Вибухи чули в Києві, Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Кривому Розі та Миколаєві.

В Києві уламки ракети влучили в автостоянку та 24-поверхівку, пошкодивши квартири на 16, 17 та 18 поверхах. Наразі відомо про двох поранених, одного з них госпіталізували.

В Харкові ж росіяни поцілили в газову трубу, на місці працюють пожежники, постраждалих немає.

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КиїввибухиПВО