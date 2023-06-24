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Ночная атака на Киев: ПВО сбила более 20 ракет

Фото: в Киеве ПВО сбило более 20 ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 24 июня, россияне в восьмой раз с начала месяца атаковали Киев. Силы ПВО сбили более 20 вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, РФ снова запустила ракеты Х-101/555 из Каспия.

"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет", - сообщил он.

Ночная атака 24 июня

Ночью, 24 июня, из-за очередной атаки РФ во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет по нескольким направлениям.

Взрывы слышали в Киеве, Днепре, Харькове, Кропивницком, Кривом Роге и Николаеве.

В Киеве обломки ракеты попали в автостоянку и 24-этажку, повредив квартиры на 16, 17 и 18 этажах. Пока известно о двух раненых, одного из них госпитализировали.

В Харькове же россияне попали в газовую трубу, на месте работают пожарные, пострадавших нет.

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КиеввибухиПВО