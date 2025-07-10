UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 25

Фото: кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ зросла до 25 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Росії на Київ 10 липня зросла до 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Кількість постраждалих зросла до 25", - повідомив Ткаченко.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів по столиці.

Атака на Київ 10 липня

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено понад 20 осіб, двоє - загинули.

Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніАтака дронівРакетна атака