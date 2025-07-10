Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 25

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Росії на Київ 10 липня зросла до 25 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
"Кількість постраждалих зросла до 25", - повідомив Ткаченко.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів по столиці.
Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.
Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено понад 20 осіб, двоє - загинули.
Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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