Нічна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 25

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки Росії на Київ 10 липня зросла до 25 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів по столиці.

Атака на Київ 10 липня

Нагадаємо, у ніч на 10 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні, основною ціллю якого став Київ. По столиці були запущені дрони-камікадзе, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано в шести районах міста. Пошкоджено житлові будинки, виникали пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район. За останніми даними, в Києві поранено понад 20 осіб, двоє - загинули.

Загалом в ніч на 10 липня Росія випустила на Україну 415 дронів і ракет. Сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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