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Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло до 25

Киев, Четверг 10 июля 2025 18:04
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Ночная атака на Киев: количество пострадавших возросло до 25 Фото: количество пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 25 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате ночной атаки России на Киев 10 июля возросло до 25 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Количество пострадавших возросло до 25", - сообщил Ткаченко.

Атака на Киев 10 июля

Напомним, в ночь на 10 июля Россия снова нанесла массированный удар по Украине, основной целью которого стал Киев. По столице были запущены дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты.

В результате атаки повреждения зафиксированы в шести районах города. Повреждены жилые дома, возникали пожары. Больше всего пострадал Шевченковский район. По последним данным, в Киеве ранены более 20 человек, двое - погибли.

Всего в ночь на 10 июля Россия выпустила на Украину 415 дронов и ракет. Силы ПВО обезвредили более 90% вражеских целей.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
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