Нічна атака на Харківщину: дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджено будівлі

Росія атакувала Харківську область безпілотниками, пошкоджено навчальні та адміністративні будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У ніч на 9 березня російські безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області. Унаслідок ударів було пошкоджено цивільні об'єкти, проте обійшлося без жертв.
За інформацією ДСНС, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарню, кафе та припарковані автомобілі.
На місці влучання виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Ще один удар зафіксовано в селі Кочеток Чугуївського району. Безпілотник пошкодив будівлю дитячого закладу, спричинивши загоряння конструктивних елементів. Пожежники швидко приборкали полум'я, не допустивши його поширення.
Незважаючи на масштабні руйнування, обійшлося без постраждалих. Рятувальники та комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атак.
У ніч на 7 березня російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети. Загалом окупанти випустили 67 ракет різних типів і 194 безпілотники.
Сили ППО знищили 100 дронів і 34 ракети, а ще до десяти ворожих ракет не досягли своїх цілей. Крім того, 86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
РФ вкотре атакувала газову та енергетичну інфраструктуру. Одним із напрямків удару став Харків - окупанти застосували ракети "Іскандер", влучивши в цивільний інфраструктурний об'єкт. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний будинок неподалік. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.