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Нічна атака на Харківщину: дрони влучили в навчальний заклад, пошкоджено будівлі

Фото: Росія атакувала Харківську область (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала Харківську область безпілотниками, пошкоджено навчальні та адміністративні будівлі. Рятувальники ліквідували пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У ніч на 9 березня російські безпілотники атакували Ізюмський і Чугуївський райони Харківської області. Унаслідок ударів було пошкоджено цивільні об'єкти, проте обійшлося без жертв.

За інформацією ДСНС, у Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Ударною хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарню, кафе та припарковані автомобілі.

 
Фото: ДСНС України

На місці влучання виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Ще один удар зафіксовано в селі Кочеток Чугуївського району. Безпілотник пошкодив будівлю дитячого закладу, спричинивши загоряння конструктивних елементів. Пожежники швидко приборкали полум'я, не допустивши його поширення.

 
Фото: ДСНС України

Незважаючи на масштабні руйнування, обійшлося без постраждалих. Рятувальники та комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атак.

 

 

Обстріл Харківської області

У ніч на 7 березня російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети. Загалом окупанти випустили 67 ракет різних типів і 194 безпілотники.

Сили ППО знищили 100 дронів і 34 ракети, а ще до десяти ворожих ракет не досягли своїх цілей. Крім того, 86 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

РФ вкотре атакувала газову та енергетичну інфраструктуру. Одним із напрямків удару став Харків - окупанти застосували ракети "Іскандер", влучивши в цивільний інфраструктурний об'єкт. Вибухова хвиля пошкодила багатоквартирний будинок неподалік. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.

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Російська ФедераціяДСНСВійна в УкраїніАтака дронів