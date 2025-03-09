Ночная атака на Харьковскую область: дроны попали в учебное заведение, повреждены здания

В ночь на 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.

По информации ГСЧС, в Балаклее два дрона попали в учебное заведение. Ударной волной и обломками повреждены жилые дома, административные здания, больница, кафе и припаркованные автомобили.

Фото: ГСЧС Украины

На месте попадания возник пожар на площади 50 квадратных метров, который оперативно ликвидировали спасатели.

Еще один удар зафиксирован в селе Кочеток Чугуевского района. Беспилотник повредил здание детского учреждения, вызвав возгорание конструктивных элементов. Пожарные быстро укротили пламя, не допустив его распространения.

Фото: ГСЧС Украины

Несмотря на масштабные разрушения, обошлось без пострадавших. Спасатели и коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий атак.