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Ночная атака на Харьковскую область: дроны попали в учебное заведение, повреждены здания

Фото: Россия атаковала Харьковскую область (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Харьковскую область беспилотниками, повреждены учебные и административные здания. Спасатели ликвидировали пожары

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь на 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.

По информации ГСЧС, в Балаклее два дрона попали в учебное заведение. Ударной волной и обломками повреждены жилые дома, административные здания, больница, кафе и припаркованные автомобили.

 
Фото: ГСЧС Украины

На месте попадания возник пожар на площади 50 квадратных метров, который оперативно ликвидировали спасатели.

Еще один удар зафиксирован в селе Кочеток Чугуевского района. Беспилотник повредил здание детского учреждения, вызвав возгорание конструктивных элементов. Пожарные быстро укротили пламя, не допустив его распространения.

 
Фото: ГСЧС Украины

Несмотря на масштабные разрушения, обошлось без пострадавших. Спасатели и коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий атак.

 

Обстрел Харьковской области

В ночь на 7 марта российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты. В общем оккупанты выпустили 67 ракет различных типов и 194 беспилотника.

Силы ПВО уничтожили 100 дронов и 34 ракеты, а еще до десяти вражеских ракет не достигли своих целей. Кроме того, 86 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

РФ в очередной раз атаковала газовую и энергетическую инфраструктуру. Одним из направлений удара стал Харьков - оккупанты применили ракеты "Искандер", попав в гражданский инфраструктурный объект. Взрывная волна повредила многоквартирный дом неподалеку. В результате атаки пострадали восемь человек.

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