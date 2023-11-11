Нічна атака дронів. В Одеській області є влучання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Влада зазначає, що звечора росіяни двічі атакували Одеську область ракетами. Окупанти вдарили по дачному кооперативу. Постраждали троє людей, 96-річну жінку госпіталізували, стан стабільний.

Також є влучання у припортову інфраструктуру області, люди не постраждали.

Після ракет окупанти випустили у бік Одеської області ще й дрони. Сили протиповітряної оборони збили чотири "Шахеди". Але було влучання по будівлях, які не використовувались. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Що ще відомо про нічну атаку

Російські терористи цієї ночі вчергове атакували Україну, випустивши 31 "Шахед" та три ракети: авіаційну Х-31, "Онікс" та С-300.

Сили протиповітряної оборони збили 19 ворожих дронів. ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

Відомо, що на підступах до столиці збили всі дрони. У Дніпропетровській області два безпілотники влучили у будівлю, там спалахнула пожежа.