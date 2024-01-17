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Нічна атака дронів по Одесі: опубліковані фото та відео

Фото: опубліковано фото наслідків обстрілу росіянами Одеси (t.me/SJTF_Odes/5387)
Автор: Владислав Прийменко

Вночі 17 січня росіяни обстріляли Одесу. З'явилися фотографії наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

Одесу ворог обстріляв із дронів. У деяких районах сталися пожежі, троє людей поранено.

"У кількох локаціях сталися загоряння - горіли квартири та автомобілі мирних жителів міста. Пожежники оперативно ліквідували пожежі. Три людини отримали поранення, їм надано медичну допомогу", - повідомили захисники.

Сили оборони виклали фотографії наслідків.

Фото: наслідки атаки дронів по Одесі (t.me/SJTF_Odes/5387)

Також з'явилося відео наслідків обстрілу

Обстріл росіянами Одеси

17 січня мешканці Одеси чули вибухи. Як стало відомо, росіяни обстріляли місто безпілотниками.

Стало відомо, що в Одеській області 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя.

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