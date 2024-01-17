Нічна атака дронів по Одесі: опубліковані фото та відео

Вночі 17 січня росіяни обстріляли Одесу. З'явилися фотографії наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.
Одесу ворог обстріляв із дронів. У деяких районах сталися пожежі, троє людей поранено.
"У кількох локаціях сталися загоряння - горіли квартири та автомобілі мирних жителів міста. Пожежники оперативно ліквідували пожежі. Три людини отримали поранення, їм надано медичну допомогу", - повідомили захисники.
Сили оборони виклали фотографії наслідків.
Також з'явилося відео наслідків обстрілу
17 січня мешканці Одеси чули вибухи. Як стало відомо, росіяни обстріляли місто безпілотниками.
Стало відомо, що в Одеській області 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.