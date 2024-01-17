RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака дронов по Одессе: опубликованы фото и видео

Фото: опубликовано фото последствий обстрела россиянами Одессы (t.me/SJTF_Odes/5387)
Автор: Владислав Прийменко

Ночью 17 января россияне обстреляли Одессу. Появились фотографии последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Одессу враг обстрелял из дронов. В некоторых районах произошли пожары, три человека ранены.

"В нескольких локациях произошли возгорания - горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь", - сообщили защитники.

Силы обороны выложили фотографии последствий.

Фото: последствия атаки дронов по Одессе (t.me/SJTF_Odes/5387)

Также появилось видео последствий обстрела

Обстрел россиянами Одессы

17 января жители Одессы слышали взрывы. Как стало известно, россияне обстреляли город беспилотниками.

Стало известно, что в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News