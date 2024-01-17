Ночная атака дронов по Одессе: опубликованы фото и видео

Ночью 17 января россияне обстреляли Одессу. Появились фотографии последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
Одессу враг обстрелял из дронов. В некоторых районах произошли пожары, три человека ранены.
"В нескольких локациях произошли возгорания - горели квартиры и автомобили мирных жителей города. Пожарные оперативно ликвидировали пожары. Три человека получили ранения, им оказана медицинская помощь", - сообщили защитники.
Силы обороны выложили фотографии последствий.
Также появилось видео последствий обстрела
17 января жители Одессы слышали взрывы. Как стало известно, россияне обстреляли город беспилотниками.
Стало известно, что в Одесской области 11 дронов были сбиты на подлете к побережью.
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