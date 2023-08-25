Нічна атака дронів на Крим - спецоперація СБУ, ліквідовано десятки окупантів, - джерела

За інформацією співрозмовників, у районі села Красновка, що знаходиться під Сімферополем, по окупантах вдарили групою дронів. Їх точну кількість поки що не розкривають.

Фото: об'єкт, по якому вдарили сьогодні вночі, на карті

"Вже точно можна говорити про кілька десятків убитих і поранених росіян. Були вражені і місця зберігання боєприпасів. Також зазнала серйозних пошкоджень військова техніка", - стверджують джерела.

Водночас, як уточнюють у СБУ, росіяни виявилися абсолютно неготовими до такої спецоперації. Безпілотникам вдалося обійти всі системи захисту ворога.

Таким чином, джерела у СБУ прогнозують ще більше сюрпризів для окупантів у майбутньому.

Що передувало

Нагадаємо, у Криму сьогодні, 25 серпня, вночі лунали вибухи. У мережі почали писати про атаку дронів.

Зокрема, вибухи чули й у районі населеного пункту Красновка.

Пізніше Міністерство оборони РФ заявило про атаку дронів на Крим. Над півостровом нібито зафіксували 42 безпілотники.

За версією відомства країни-агресора, дев'ять з них збили, а ще 33 - придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Водночас у місцевих Telegram-каналах писали про удар по військових фурах з продовольством та паливом.