RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака дронов на Крым - спецоперация СБУ, ликвидированы десятки оккупантов, - источники

Иллюстративное фото: СБУ и ВСУ атаковали дронами Крым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины совместно с Вооруженными силами сегодня, 25 августа, атаковали Крым беспилотниками. В результате удара десятки оккупантов ликвидированы.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По информации собеседников, в районе села Красновка, которое находится под Симферополем, по оккупантам ударили группой дронов. Их точное количество пока не раскрывают. 

Фото: объект, по которому ударили сегодня ночью, на карте

"Уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника", - утверждают источники. 

В то же время, как уточняют в СБУ, россияне оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации. Беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага. 

Таким образом, источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем.

Что предшествовало

Напомним, в Крыму сегодня, 25 августа, ночью раздавались взрывы. В сети начали писать об атаке дронов. 

В частности, взрывы слышали и в районе населенного пункта Красновка.

Позже Министерство обороны РФ заявило об атаке дронов на Крым. Над полуостровом якобы зафиксировали 42 беспилотника. 

По версии ведомства страны-агрессора, девять из них сбили, а еще 33 - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.  

В то же время в местных Telegram-каналах писали об ударе по военным фурам с продовольствием и топливом. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВооруженные силы Украиныдрониатака дроновКримВойна России против Украины