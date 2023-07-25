ua ru
Вт, 25 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака дронів на Київ: сили ППО збили всі ворожі цілі на підльоті до столиці

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 липня 2023 05:18
Нічна атака дронів на Київ: сили ППО збили всі ворожі цілі на підльоті до столиці Фото: ППО збила всі "шахеди", які летіли на Київ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сили протиповітряної оборони на підльоті до Києва знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала столицю сьогодні вночі, 25 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Російська окупаційна армія атакувала столицю України іранськими ударними дронами "Шахед". Це вже шоста атака дронів на Київ за цей місяць

"Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.

Атака дронів на Київську область

Російські війська в останні місяці посилили комбіновані атаки на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Неподалік столиці сьогодні вночі було чути вибухи.

Вночі 2 липня російські окупанти атакували Україну "Шахедами". У Києві та області було гучно через роботу ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів Київ ПВО
NEWS
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
ЗСУ досягли успіхів під час контрнаступу в Донецькій області: карти боїв ISW
DAILY
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Естонії Ханно Певкур: Сподіваюся, що перемога України прийде цього року