Нічна атака дронів на Київ: сили ППО збили всі ворожі цілі на підльоті до столиці
Сили протиповітряної оборони на підльоті до Києва знищили всі "Шахеди", якими Росія атакувала столицю сьогодні вночі, 25 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
Російська окупаційна армія атакувала столицю України іранськими ударними дронами "Шахед". Це вже шоста атака дронів на Київ за цей місяць
"Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації в столиці обійшлося без жертв та руйнувань.
Атака дронів на Київську область
Російські війська в останні місяці посилили комбіновані атаки на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе та ракет різних типів. Неподалік столиці сьогодні вночі було чути вибухи.
Вночі 2 липня російські окупанти атакували Україну "Шахедами". У Києві та області було гучно через роботу ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.