Ночная атака дронов на Киев: силы ПВО сбили все враждебные цели на подлете в столицу
Силы противовоздушной обороны на подлете в Киев уничтожили все "Шахеды", которыми Россия атаковала столицу сегодня ночью, 25 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА.
Российская оккупационная армия атаковала столицу Украины иранскими ударными дронами "Шахед". Это уже шестая атака дронов на Киев за этот месяц
"Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев", – отметил начальник КМВА Сергей Попко.
По предварительной информации Киевской городской военной администрации, в столице обошлось без жертв и разрушений.
Атака дронов на Киевскую область
Российские войска в последние месяцы усилили комбинированные атаки на Киев и область с применением дронов-камикадзе и ракет разных типов. Недалеко от столицы сегодня ночью были слышны взрывы.
Ночью 2 июля российские кафиры атаковали Украину "Шахедами". В Киеве и области было громко из-за работы ПВО.
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