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Нічна атака дронами: над Одеською та Миколаївською областями збили 17 "Шахедів"

Вівторок 03 жовтня 2023 08:21
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Нічна атака дронами: над Одеською та Миколаївською областями збили 17 "Шахедів" Фото: в Одеській та Миколаївській областях знищили 17 дронів-камікадзе (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У небі над Одеською та Миколаївською областями цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони було збито 17 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед" під час відбиття чергової повітряної атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ та голову Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

"У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", - розповів чиновник.

Крім того, ще один баражуючий боєприпас іранського виробництва ліквідував один із підрозділів ВМС у небі над Одеською областю

"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "SHAHED-136"", - розповіли військові.

Нічна повітряна атака 3 жовтня

Російські загарбники цієї ночі влаштували черговий повітряний удар по території України. У південно-східних частинах країни оголошували повітряну тривогу через застосування противником ударних БПЛА та балістичних ракет.

Як розповів вранці голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, силами ППО над областю було збито 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.

Всі подробиці нічного удару ворога та наслідки від падіння уламків збитих цілей - у матеріалі РБК-Україна.

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