Ночная атака дронами: над Одесской и Николаевской областями сбили 17 "Шахедов"

В небе над Одесской и Николаевской областями этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны было сбито 17 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед" во время отражения очередной воздушной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ и главу Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима .

"В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - рассказал чиновник..

Кроме того, еще один барражирующий боеприпас иранского производства ликвидировало одно из подразделений ВМС в небе над Одесской областью

"В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "SHAHED-136"", - рассказали военные.

Ночная воздушная атака 3 октября

Российские захватчики этой ночью устроили очередной воздушный удар по территории Украины. В юго-восточных частях страны объявляли воздушную тревогу из-за применения противником ударных БПЛА и баллистических ракет.

Как рассказал утром глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, силами ПВО над областью были сбиты 13 дронов-камикадзе и одна крылатая ракета.

Все подробности ночного удара врага и последствия от падения обломков сбитых целей - в материале РБК-Украина.