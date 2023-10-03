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Ночная атака дронами: над Одесской и Николаевской областями сбили 17 "Шахедов"

Вторник 03 октября 2023 08:21
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Ночная атака дронами: над Одесской и Николаевской областями сбили 17 "Шахедов" Фото: в Одесской и Николаевской областях уничтожили 17 дронов-камикадзе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В небе над Одесской и Николаевской областями этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны было сбито 17 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед" во время отражения очередной воздушной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ и главу Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

"В ночь на 3 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - рассказал чиновник..

Кроме того, еще один барражирующий боеприпас иранского производства ликвидировало одно из подразделений ВМС в небе над Одесской областью

"В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "SHAHED-136"", - рассказали военные.

Ночная воздушная атака 3 октября

Российские захватчики этой ночью устроили очередной воздушный удар по территории Украины. В юго-восточных частях страны объявляли воздушную тревогу из-за применения противником ударных БПЛА и баллистических ракет.

Как рассказал утром глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, силами ПВО над областью были сбиты 13 дронов-камикадзе и одна крылатая ракета.

Все подробности ночного удара врага и последствия от падения обломков сбитых целей - в материале РБК-Украина.

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Одесса Николаевская область атака дронов ПВО Война России против Украины
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