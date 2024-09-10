Нічна атака на Черкаську область. Є кілька влучань, пошкоджено інфраструктурний об'єкт
В Черкаській області, під час нічого атаки Росії, вдалось знищити 14 ворожих БпЛА. На території регіону є кілька влучань, а також пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурця.
"За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БпЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків", - пише Табурець.
В Черкасах наразі відомо про двох поранених. Зокрема пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу.
Фото: наслідки обстрілу Черкаської області (t.me/cherkaskaODA)
На території Уманського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт, а в Черкаській області через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу вже ліквідували.
"Профільні служби працюють. Остаточні збитки будуть відомі згодом. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів", - додав голова ОВА.
Атака у ніч на 10 вересня
У ніч на 10 вересня росіяни запустили проти України:
- балістичну ракету "Іскандер-М";
- протирадіолокаційну ракету Х-31П;
- 46 "Шахедів".
Протиповітряній обороні вдалось знищити 38 ударних БпЛА.
Також цієї ночі вибухи лунали у російських Підмосков'ї й Брянській області.
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