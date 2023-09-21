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Нічна атака: в Черкаській області працює ППО

Фото: в Черкаській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Він зазначив, що в області працює ППО.

"Дотримуйтеся інформаційної гігієни - не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців", - написав Табурець.

Нічна атака 21 вересня

В ніч на 21 вересня росіяни здійснили чергову повітряну атаку по території України - вони запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. В Повітряних силах повідомили, що на нашу територію увійшло дві групи ракет: одна рухалась зі сходу у південно-західному напрямку, а друга - в напрямку Сумської області. 

Голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець попереджав мешканців регіону про небезпеку.

"Друзі, багато ракет, убезпечуємось!" - писав чиновник.

Пізніше стало відомо про рух ракет в сторону Київської області.

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