Нічна атака: в Черкаській області працює ППО

Вночі, 21 вересня, в Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.
Він зазначив, що в області працює ППО.
"Дотримуйтеся інформаційної гігієни - не фотографуйте та не знімайте роботу наших оборонців", - написав Табурець.
В ніч на 21 вересня росіяни здійснили чергову повітряну атаку по території України - вони запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. В Повітряних силах повідомили, що на нашу територію увійшло дві групи ракет: одна рухалась зі сходу у південно-західному напрямку, а друга - в напрямку Сумської області.
Голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець попереджав мешканців регіону про небезпеку.
"Друзі, багато ракет, убезпечуємось!" - писав чиновник.
Пізніше стало відомо про рух ракет в сторону Київської області.
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