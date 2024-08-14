Нічна атака на аеродроми РФ. Супутник зафіксував наслідки ударів по "Борисоглєбську"

На супутникових знімках Planet Labs можна побачити, що БпЛА атакували північно-західну частину аеродрому. Зокрема було зруйновано декілька ангарів. Ймовірно, там знаходилась технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

"Схеми" додають, що на аеродромі базуються:

Су-25;

Су-30;

Су-34;

Су-35.

Фото: супутник зафіксував наслідки ударів по "Борисоглєбську" (t.me/cxemu)

Атака на російські аеродроми у ніч на 14 серпня

Сьогодні, російське Міністерство оборони пожалілось на атаку дронів. Нібито, протиповітряна оборона "знищила" більше 117 БпЛА, серед яких 37 у Курській та Воронезькій областях, а також 11 над Нижегородською областю.

Тим часом місцеві пабліки стверджували про потужні вибухи у Воронежі, а також вогонь, який охопив "Борисоглєбськ". Зокрема були відомості, що ціллю удару також могла стати авіабаза "Балтімор".

Пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що Служба безпеки України (СБУ) та Сили оборони відпрацювали по чотирьох аеродромах., серед яких "Ворожен", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна "Не лише "Саваслейка". Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ"