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Нічна атака на аеродроми РФ. Супутник зафіксував наслідки ударів по "Борисоглєбську"

Ілюстративне зображення (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 14 серпня безпілотники атакували чотири ворожі військові аеродроми на території Російської Федерації (РФ). Супутник зафіксував наслідки ураження по "Борисоглєбську", який розташований у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Схеми".

На супутникових знімках  Planet Labs можна побачити, що БпЛА атакували північно-західну частину аеродрому. Зокрема було зруйновано декілька ангарів. Ймовірно, там знаходилась технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

"Схеми" додають, що на аеродромі базуються: 

  • Су-25;
  • Су-30;
  • Су-34;
  • Су-35.
 

Фото: супутник зафіксував наслідки ударів по "Борисоглєбську" (t.me/cxemu)

Атака на російські аеродроми у ніч на 14 серпня 

Сьогодні, російське Міністерство оборони пожалілось на атаку дронів. Нібито, протиповітряна оборона "знищила" більше 117 БпЛА, серед яких  37 у Курській та Воронезькій областях, а також 11 над Нижегородською областю. 

Тим часом місцеві пабліки стверджували про потужні вибухи у Воронежі, а також вогонь, який охопив "Борисоглєбськ". Зокрема були відомості, що ціллю удару також могла стати авіабаза "Балтімор".

Пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що Служба безпеки України (СБУ) та Сили оборони відпрацювали по чотирьох аеродромах., серед яких "Ворожен", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".  

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна "Не лише "Саваслейка". Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ"

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