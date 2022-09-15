После ничьи "Шахтера" с "Селтиком" Украина опередила Россию в рейтинге УЕФА

Так, Украина поднялась на 15-е место в рейтинге, набрав уже 26,300 балла. Россия, имеющая в активе 26,215 балла, опустилась на 16-ю позицию. На 14-й строчке идет Швейцария (26, 925 балла).

Обогнать Украину клубы из РФ в этом сезоне не смогут, поскольку отстранены от розыгрыша еврокубков.

Украине важно оказаться по итогам сезона не ниже 11-го места, которое с большой вероятностью позволит чемпиону страны напрямую попасть в групповой раунд Лиги чемпионов.

Напомним, "Шахтер" сыграл вничью 1:1 с шотландским "Селтиком" во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Ранее клуб Рината Ахметова раскритиковал решение FIFA продать трансляцию Чемпионата Мира россиянам

"Шахтер" против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но и призывает исключить россию из всех международных соревнований, включая те, что под эгидой UEFA и FIFA.