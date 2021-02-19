Ничего скрыть невозможно: в СНБО анонсировали раскрытие офшорных операций политиков

"В современном мире ничего скрыть невозможно. Ни один офшор не скроет ни одну транзакцию. Мы восемь месяцев работаем. И поверьте мне, в ближайшее время общество будет очень удивлено информацией, которую мы публично расскажем населению", - сказал Данилов.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал решения по офшорам и государственным недрам. Он заявил, что эти решения будут принимать на будущих заседания СНБО.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости и эксперты - Антон Геращенко, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудик, Алексей Мочанов и другие - рассказывают в частности про экстренное заседание СНБО, на котором было объявлено о санкциях против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Также обсуждают вопрос, почему в Украине такая разная ситуация по заболеваемости коронавирусом. Ну, и, конечно, не обошли стороной новое повышение штрафов за нарушение ПДД.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 19 февраля

Напомним, в предыдущем выпуске программы зрителям рассказали, сколько граждан Украины планируют вакцинироваться от коронавируса.



Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал начало расследование НАБУ по закупке вакцин по завышенной цене



Также достойно внимания эмоциональное выступление инфекциониста Ольги Голубовской в отношении протокола лечения пациентов с COVID-19 и относительно назначенных препаратов.



Также Голубовская рассказала, когда мы сможем оценить эффективность вакцин.



А еще ранее врач-инфекционист Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.